TIM, al Meeting di Rimini si potrà testare il 5G

TIM

(Teleborsa) - Una presenza importante, quella dia Rimini in occasione del(in programma dal 18 al 24 agosto 2019). L'Azienda illustrerà le potenzialità delattraverso alcuni esempi di applicazioni digitali e servizi innovativi con i visitatori che avranno la possibilità di testare alcune tra le più significative applicazioni 5G già disponibili. TIM ha già lanciato il 5G aed entro l’anno lo renderà disponibile in altre) portando ad una trasformazione tecnologica fino ad oggi inimmaginabile, con prestazioni 10 volte superiori a quelle attuali:(almeno 10 volte superiore al 4G),(10 volte inferiore al 4G),(fino a 10 volte).Inoltre si potrà provare ilper visitare musei e luoghi storici in Italia, così come scoprire ladi TIM che rappresenta il "cervello" della futura smart city in cui sarà possibile visualizzare i dati raccolti tramite sensori connessi alla rete mobile di TIM, utili per una, dei, dell’, della raccolta dei rifiuti o del monitoraggio ambientale. Un'area sarà interamente dedicata alle startup digitali come, che ha sviluppato soluzioni per la trasmissione di dati tramite la luce a LED basate sul(Light Fidelity), mentre per il settore dei beni culturali saranno presentate le soluzioni di, una start up specializzata nelloin questo campo (digital humanities). Infine per il settore ambiente sarà presente, con un dispositivo di controllo basato sull’(IoT) che monitora la stabilità degli alberi.