Confinvest vola a Piazza Affari: +157% dal debutto

Confinvest

(Teleborsa) - Ieriha comunicato che a partire da oggi, 20 agosto 2019, e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie(CFV –Isin IT0005379604). Le azioni CFV verranno pertanto negoziate nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium.Confinvest, che ha, è leader in Italia come market dealer di oro fisico da investimento e gestisce grandi volumi in acquisto e in vendita di monete in oro e lingotti LBMA con tagli differenti. La sua strategia di crescita prevede lo sviluppo di una nuova soluzione digitale, il CONTO LINGOTTO, in grado di offrire l’opportunità di accedere all'investimento in oro fisico con estrema facilità e rapidità grazie ad una user experience digitale e innovativa., complice anche l'aumento dell'appeal sui beni rifugio in una situazione economica di estrema incertezza, che spinge gli investitori sempre più verso il metallo giallo.