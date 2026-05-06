Confinvest, Alessandra Venturini sale al 5,03% del capitale sociale

(Teleborsa) - CONFINVEST , market dealer di oro fisico da investimento PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, ha fatto sapere che il 6 maggio 2026 l’azionista Alessandra Venturini ha comunicato alla Società l’avvenuto cambiamento sostanziale della partecipazione. In particolare, ad esito dell’acquisto di 4.000 azioni ordinarie, l’azionista Alessandra Venturini, dalle ultime risultanze in possesso della Società, risulta detenere 450.000 azioni ordinarie nella Società pari al 5,03% del relativo capitale sociale.



Gli altri azionisti sono Bolaffi al 24,00 %, Dierre al 6,15%, Gabriella Villa al 5,97%, Simona Olga Rita Binetti al 5,79%. Flottante al 53,06%

Condividi

```