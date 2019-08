Crisi di Governo, chiuso primo round di consultazioni al Quirinale

(Teleborsa) - Si è concluso il primo "round" di consultazioni avviate dalalper verificare la possibilità di unache possa sorreggereo, solo in caso contrario, provvedere alloAlledi oggi, mercoledìè salita alla Presidente del Senato,. A seguire quello dellaRobertoEntrambi non hanno rilasciato dichiarazioni. Il Presidente emeritoche non si trova a Roma, è statoSuccessivamente è toccato aTutti hanno espresso, aprendo, invece, alla possibilità di verificare leper unsarà la volta deiin quella che sarà la giornata clou:, infatti, nell’ordine le delegazioni parlamentari di; nel pomeriggio, alleinvece tocca allaChiuderanno il giro, alle, i parlamentari delSul fronte,si registra l'apertura delcon i Dem pronti a sedersi al tavolo con i pentastellati per valutare laCome da indiscrezioni, però,haad unSempre domani, dopo le consultazioni alSarà presente il capo politico, al momento, è quello delle