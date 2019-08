Fed, verbali FOMC confermano che taglio tassi è stato "aggiustamento"

(Teleborsa) - I, il comitato di politica monetaria della, dicono poco o molto poco rispetto a quanto già noto al mercato: ildi 25 punti base è stato unUna decisione che - secondo le Minutes del FOMC - è statache compongono il Board della banca centrale americana. L'altra opzione di un taglio più robusto di 50 punti base non ha riscosso invece grande sostegno da parte dei banchieri.Il Presidente della Fed,, nella conferenza stampa che è seguita alla riunione, aveva già chiarito che il taglio era un "aggiustamento", deludendo chi si aspettava indicazioni su una inversione di rotta della politica monetaria in senso espansivo.I verbali rivelano invece che, nell'immediato futuro,e le decisioni saranno prese sulla base dei dati macroeconomici più recenti e che "tutte le opzioni restano aperte". Al momento, le previsioni economiche della Fed indicano per il 2020 una crescita moderata dell'economia, seguita da un leggero rallentamento.L'attenzione resta dunque puntata sul, al via domani, dove Powell potrà cogliere l'occasione di dare qualche segnale più definito ai mercati, mentre ilper un taglio più robusto che si rifletta in una