Generali Investments, "l’incertezza sulle prossime mosse della Federal Reserve rimane elevata"

(Teleborsa) - A causa del prolungato silenzio prima della riunione del 9-10 dicembre, "l’incertezza
sulle prossime mosse della Federal Reserve rimane elevata
", ha commentato Paolo Zanghieri, Senior Economist di Generali Investments
.
I verbali di ottobre, infatti, hanno rivelato "una forte divisione
tra chi preferisce indebolire il mercato del lavoro e chi invece si concentra sulla persistente inflazione—una divisione ancora irrisolta dall’assenza di dati su occupazione e prezzi di ottobre", evidenzia l'economista.
I "recenti commenti di Williams
, presidente della Fed di New York, che ha suggerito “spazio per ulteriori aggiustamenti” sui tassi, hanno fatto salire le aspettative di mercato per un taglio dei tassi a dicembre dal 30% al 60%".
Zanghieri ritiene che la probabilità di un taglio a dicembre sia del 50/50
.
"Data la scarsità di nuovi dati, sarebbe ragionevole che la Fed aspettasse fino a gennaio
, pur mantenendo un orientamento accomodante. Più importante, però, è che le aspettative di mercato per quasi quattro tagli
nel prossimo anno, basate sulla speranza di una rapida disinflazione, sembrano troppo ottimistiche
; prevediamo solo 50 punti base di riduzione entro l’estate. È probabile un rallentamento nell’ultimo trimestre
, ma le riduzioni fiscali
dovrebbero sostenere la domanda all’inizio del 2025, impedendo un calo rapido dell’inflazione dei servizi", ha spiegato l'esperto.
"La nostra visione è generalmente positiva
- ha concluso Zanghieri -, ma permangono rischi di ribasso
a causa di segnali di indebolimento del mercato del lavoro
. Se l’occupazione dovesse peggiorare bruscamente
, la posizione leggermente restrittiva
della Fed lascerebbe ampio spazio a stimoli
".