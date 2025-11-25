Generali Investments, "l’incertezza sulle prossime mosse della Federal Reserve rimane elevata"

(Teleborsa) - A causa del prolungato silenzio prima della riunione del 9-10 dicembre, "l’sulle prossime mosse della Federal Reserve rimane", ha commentatoI verbali di ottobre, infatti, hanno rivelato "unatra chi preferisce indebolire il mercato del lavoro e chi invece si concentra sulla persistente inflazione—una divisione ancora irrisolta dall’assenza di dati su occupazione e prezzi di ottobre", evidenzia l'economista.I "recenti commenti di, presidente della Fed di New York, che ha suggerito “spazio per ulteriori aggiustamenti” sui tassi, hanno fatto salire le aspettative di mercato per un taglio dei tassi a dicembre dal 30% al 60%".Zanghieri ritiene che la"Data la scarsità di nuovi dati, sarebbe ragionevole che la Fed, pur mantenendo un orientamento accomodante. Più importante, però, è che le aspettative di mercato pernel prossimo anno, basate sulla speranza di una rapida disinflazione, sembrano; prevediamo solo 50 punti base di riduzione entro l’estate. È probabile un, ma ledovrebbero sostenere la domanda all’inizio del 2025, impedendo un calo rapido dell’inflazione dei servizi", ha spiegato l'esperto."La nostra visione è- ha concluso Zanghieri -, ma permangonoa causa di segnali di. Se l’occupazione dovesse, la posizionedella Fed lascerebbe".