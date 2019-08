Fashion Pact, 32 aziende hanno aderito in previsione del G7

Adidas

(Teleborsa) - Alla vigilia del vertice del G7,, siglando ilche sarà presentato ufficialmente ai capi di stato riuniti da domani a Biarritz. La coalizione include gruppi e marchi del lusso, della moda, dello sport e del lifestyle, insieme a fornitori e retailers, già coinvolti in impegni ambientali separati. Attualmente ne fanno parte:, Bestseller,, Chanel, Ermenegildo Zegna, Everybody & Everyone, Fashion 3, Fung Group, Galeries Lafayette,, Giorgio Armani, H&M,, Karl Lagerfeld,, La Redoute, Matchesfashion.Com,, Prada,, Ruyi,, Selfridges, Stella Mccartney,- ha commentato. - Soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri è una grande sfida che ci deve vedere tutti coinvolti."(SBT1), che si focalizza su tre aree principali per la salvaguardia del pianeta: arrestare il riscaldamento globale, creando e implementando un piano d'azione per azzerare le emissioni di gas serra entro il 2050, al fine di mantenere il riscaldamento globale al disotto di 1.5 gradi, tra adesso e il 2100; ripristinare la biodiversità, raggiungendo gli obiettivi indicati dai parametri stabiliti dall'iniziativa Science-Based Target, per ristabilire gli ecosistemi naturali e proteggere le specie; proteggere gli oceani, riducendo l'impatto negativo del settore della moda sugli oceani stessi,mediante iniziative concrete, quali ad esempio la riduzione graduale della plastica monouso.Gli impegni sono stati definiti affinché ogni azienda coinvolta se ne faccia carico, da sostenere con iniziative intersettoriali, insieme allo sviluppo di acceleratori di innovazione.. Così, Presidente e Amministratore Delegato della maison: "Il valore delle collaborazioni e dell'energia generata da esperienze diverse con obiettivi comuni,. E non solo in ambito creativo. Da molti anni in Moncler ci impegniamo per uno sviluppo responsabile e sostenibile. Un percorso che ci porta ogni giorno a riflettere sulla portata delle nostre decisioni e a cercare con determinazione soluzioni e risposte che a volte ancora non abbiamo."