Aggiornamento Gps soddisfazione Anief per modifica algoritmo e specializzati sostegno Itp Non in elenco

"Si è svolto ieri ilsulla prossima ordinanza ministeriale che. Il nostro sindacato hache è stata". E' quanto afferma, Segretaria generale dell'"Finalmente il personale docente che partecipa alle supplenze da GPS potrà essererispetto alle disponibilità che sopraggiungeranno anche successivamente ai vari turni di nomina. Quindi questa per noi è unache avevamo richiesto con forza al Ministero già da anni. Avevamo anche promosso deie dunque con soddisfazione abbiamo accolto questa novità"."Ulteriore novità sarà lada GPS o da graduatoria d'Istituto, senza alcuna restrizione rispetto all'essere inseriti, appunto, nelle varie graduatorie d'esaurimento e graduatorieprovinciali. Quindi per il nostro sindacato anche questo un punto di favore come la"Finalmente la, come richiesto dal nostro sindacato, che aveva anche proposto un'azione legale 2 anni fa, quando si era evidenziato il problema,. Quindi anche per loro, nella prima fascia sostegno,sia sotto il punto A1 che il punto A2."Poi ci sono state ulteriori modifiche rispetto agli aggiornamenti precedenti.. Su questo punto il nostro sindacato aveva chiesto al Ministero di tornare indietro, ma purtroppo non è stata accolta la nostra richiesta"."L'aggiornamento è prossimo. Il Ministero ci ha detto che voleva anticipare rispetto alla primavera, quindi il nostro sindacato resta adisposizione per le consulenze quando ci sarà l'aggiornamento effettivo delle GPS", conclude.