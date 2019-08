Ocean Viking, i migranti verranno distribuiti tra vari Paesi europei

(Teleborsa) -di Sos Méditerranée e Medici senza frontiere.Lo ha annunciato il: "Malta trasferirà queste persone su navi militari maltesi in acque internazionali e le porterà a terra. Tutti i migranti saranno distribuiti in altri Paesi europei:. Nessuno resterà a Malta".e un certo numero di Stati membri, soprattutto Francia e Germania".Questa mattina,, riferendosi alla situazione di sostanziale isolamento in cui è lasciata l'isola, aveva detto: ", ci sono duecento migranti, la maggior parte arrivati da soli, per una capacità di 96 posti. Difficilmente quindi l'isola potrà accogliere i 365 migranti della nave Ocean Viking di Sos Méditerranée e Medici senza frontiere."Il Sindaco aveva concluso con un appello a Roma per quanto sta succedendo sull'isola: ". Prima che qualcuno qui si arrabbi un po' troppo."