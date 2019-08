Ue, l'Italia deve indicare il commissario. Incontrati già alcuni candidati

(Teleborsa) - Mentre in Italia è in corso la Crisi di Governo l'Unione incalza sul Commissario. La presidente eletta".""Prima le audizioni dei candidati avvengono e meglio è, al fine di poter rispettare la data prevista dai Trattati del primo di novembre" per l'insediamento del nuovo Esecutivo comunitario. "Ma". Così la, a chi le chiede se sarà possibile un posticipo per l'Italia rispetto alla data del 26 agosto, fissata per indicare il proprio candidato Commissario.