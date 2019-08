Tasse più pesanti su autonomi e piccole imprese: pagano 4,4 miliardi più

(Teleborsa) -. Un dato che potrebbe sembrare assurdo, ma non lo è in un paese come l'Italia, fatto di migliaia di piccole e piccolissime imprese. Secondo uno studio della, associazione che rappresenta le imprese artigiane e le PMI del Veneto, nel 2018,hanno versato al fiscodegli oltre 80 miliardi di imposte versate da tutto il sistema produttivo.Tutte le altre, prevalentemente, invece, hanno corrisposto(il 47% del totale). In buona sostanza irispetto a tutti gli altri."Come dimostrano i dati di questa elaborazion - afferma il coordinatore dell'Ufficio studi Paolo Zabeo-. Come ha segnalato recentemente il Fondo Monetario Internazionale, il mancato pagamento delle imposte da parte delle grandi multinazionali del web, ad esempio, sottrae ogni anno all'erario italiano circa 20 miliardi di euro".