Crisi Governo: Zingaretti tiene il punto: "Serve discontinuità sulla squadra"

(Teleborsa) - Entra nelleper la formazione di uncon il Presidente della Repubblicache aspetta per domani,una risposta chiara sulla possibilità di formare un esecutivo sulla base di un programma ben definito.Negoziati che avanzano con una certa difficoltà e con le due forze dem e Cinquestelle ferme sulle rispettive posizioni. Per ilda proporre èpaletto non negoziabile. Mail Segretario del Pdresta fermo sulle sua posizioni e ribadisce chesia suisia su unada costruire"."Bisogna ascoltarsi a vicenda, le ragioni degli uni e degli altri e mi auguro che nelle prossime ore ci sia la possibilità di farlo, finora non era avvenuto", ha sottolineato il leader del Pd, che già ieri aveva espresso fiducia sui negoziati.Lato dem, è già in agenda per la tarda mattinata unaal Nazzareno, mentre è statonel pomeriggioFrancesco D’Uva e Stefano Patuanelli. Più probabile, che ognuna delle due parti voglia fare il punto della situazione prima di un nuovo incontro delle parti o di un faccia a faccia fra Luigi di Maio e Nicola Zingaretti. Il tempo stringe.