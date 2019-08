Mediaset e Amazon Prime firmano accordo per la serie 'Made in Italy'

Mediaset

Amazon

(Teleborsa) -, il servizio video streaming diSi tratta di un accordo commerciale "di grande rilievo, un doppio esordio per entrambe le società:; per la prima volta in Italia,"., grazie al talento di una generazione di straordinari stilisti. La serie andrà in onda in anteprima e in esclusiva online su Prime Video nel prossimo autunno e successivamente in Canale 5.Mediaset esprime "soddisfazione per un accordo che vede l'esordio nel ruolo inedito di content provider internazionale., servizio di streaming globale che ha scelto un prodotto ideato e realizzato dalla TaoDue del Gruppo Mediaset in coproduzione con The Family, per il debutto nella distribuzione esclusiva online in Italia."