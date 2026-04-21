Amazon alza in suo investimento in Anthropic a 25 miliardi

(Teleborsa) - Amazon e Anthropic hanno annunciato un'espansione della loro partnership strategica. Amazon investirà 5 miliardi di dollari immediatamente e fino a ulteriori 20 miliardi in futuro al raggiungimento di determinati obiettivi commerciali (per un totale potenziale di 25 miliardi, che si aggiungono agli 8 miliardi già investiti in precedenza). In parallelo, Anthropic si è impegnata a spendere oltre 100 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni in tecnologie AWS, incluse le attuali e future generazioni di chip Trainium (il silicio custom di Amazon) e decine di milioni di core Graviton.



Anthropic assicurerà fino a 5 GW di capacità computazionale per addestrare e alimentare i propri modelli AI, con una quota significativa di Trainium3 attesa entro la fine del 2026.



Al centro dell'accordo c'è la scelta di Anthropic di mantenere AWS come proprio cloud provider primario per i workload mission-critical, consolidando una collaborazione già avviata nel 2023 che ha portato oltre 100.000 clienti a utilizzare i modelli Claude su Amazon Bedrock. La partnership include anche l'espansione dell'inferenza internazionale in Asia e in Europa per servire la crescente base di clienti globali di Claude.



Una novità rilevante per i clienti AWS è la disponibilità della Claude Platform nativamente all'interno dell'ecosistema Amazon: gli utenti potranno accedere all'esperienza completa di Anthropic tramite il proprio account AWS, senza credenziali o contratti aggiuntivi.



Andy Jassy, CEO di Amazon, ha dichiarato: "L'impegno di Anthropic a far girare i propri modelli su AWS Trainium per il prossimo decennio riflette i progressi che abbiamo compiuto insieme sul silicio custom." Dario Amodei, CEO e co-fondatore di Anthropic, ha aggiunto: "I nostri utenti ci dicono che Claude è sempre più essenziale per il loro lavoro, e abbiamo bisogno di costruire l'infrastruttura per stare al passo con una domanda in rapida crescita."

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