Crisi di governo, al via le consultazioni

(Teleborsa) - Èper dirimere la. Dal profilo Twitter del Quirinale arriva l'immagine dell'incontro tra il, e la, che - come di consueto - non ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine del colloquio col Capo dello Stato.A seguire, come da prassi, tocca alla terza carica dello Stato, il presidente della Camera, per poi proseguire con leProprio sul fronte caldo della politica, si registrano i primi, Dopo i malumori del mattino , con Luigi Di Maio accusato dal dem di volere il doppio incarico alla vicepresidenza e al Viminale, e Nicola Zingaretti sotto accusa per il no al Conte-bis, qualcosa è cambiato.A intervenire è stato lo stessoche ha emesso una; fronte PD invece si sarebbero registrate le prime aperture per unLa precisazione che il capo politico pentastellato non ha mai chiesto il Viminale "", ha infatti dichiarato il capogruppo del Partito Democratico al Senato,, ha risposto ai cronisti arrivando al Nazareno, aggiungendo di essere "più ottimista" sulla trattativa."Bene la chiarezza fatta dalla presidenza del Consiglio circa le false indiscrezioni trapelate nelle ultime ore. Al contempo,", si legge in una nota del M5S. "Sì a un dialogo sul programma e sui temi. Il M5S vuole innanzitutto parlare di soluzioni per il Paese, in una fase che consideriamo delicatissima a seguito dell'apertura di una crisi che ci vede estranei a ogni responsabilità", conclude la nota.