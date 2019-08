Crisi di governo, riunione tra PD e M5S su documento comune

(Teleborsa) - Proseguono leche ha ricevuto il presidente della Camera,: come da prassi, anche in questo caso non sono state rilasciate dichiarazioni.La vera notizia però è la. A dirlo sono gli stessi protagonisti che confermano una"Finalmente abbiamo riaperto il tavolo dl programma", assicura il capogruppo dem al Senato,all'uscita dal Nazareno con Graziano Delrio.Stesso annuncio è arrivato da parte del Movimento 5 Stelle che parla di "un vertice tra i capigruppo per iniziare a lavorare sulla redazione di un".", ha però chiarito Marcucci ai cronisti davanti la sede del PD. Diverse fonti hanno poi riferito di un confronto tra il capo politico pentastellato e il segretario demsu un eventuale rinnovo dell'incarico a Giuseppe Conte.