Argentina, secondo default in un anno su 60 miliardi di debito

(Teleborsa) -o meglio annuncia una" per un valore di, che equivale ad un default "parziale" o "selettivo", per allungare le scadenze dei prestiti e dare stabilità alla sua economia, colpita da una inflazione galoppante e da una forte svalutazione della valuta locale, il peso argentino.Si tratta deldopo quello del settembre 2018 , quando il paese sudamericano ha ottenuto dal FMI aiuti per circa 55 miliardi di dollari.La decisione di dichiarare default è stata presa dal Premier Mauricio Macrì ad un soffio dalle elezioni presidenziali, dopo la sconfitta delle primarie , ed al termine di una, guidata da Roberto CardarelliAd annunciare il default è stato il, che ha parlato dellaestero a breve, media e lunga scadenza. Più in dettaglio saranno colpite le, ovvero una specie di BOT argentino, iled iin mano investitori esteri (scadenza 2020-2023).Frattanto, il. Lo ha confermato il portavoce Gerry Rice, al termine della missione della task force del Fondo, che ora sta facendo ritorno a Washington. La missione - ha aggiunto - ha tenuto colloqui produttivi con il ministro delle Finanze Lacunza, il presidente della Banca centrale (Bcra) Guido Sandleris ed i loro rispettivi team.