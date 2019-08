Borse asiatiche in ordine sparso. Tokyo chiude debole

(Teleborsa) - Seduta con segni misti per le principali borse asiatiche, nonostante la, la vigilia. Sul sentiment degli investitori prevale la prudenza complice l'assenza di una soluzione sultra le delegazioni di Stati Uniti e Cina.La Borsa di Tokyo ha quindi chiuso in moderato calo, cona 20.471,59 punti, mentre il Topix ha limato lo 0,01% a 966,64 punti. Fa peggio Seul con un -0,39%., con Shanghai che lima lo 0,03% e Shenzhen che sale appena dello 0,02%, mentre viaggia in controtendenza Taiwan con un rialzo dello 0,27%.Segni contrastati tra le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche segna un -0,07%, Kuala Lampur -0,13%. In attivo Jakarta (+0,15%) e Singapore (+0,27%). Più deciso il rialzo di Bangkok (+0,86%).Altrove, Mumbay chiude in negativo (-0,76%) mentre Sydney guadagna lo 0,03%.