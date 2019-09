Estate 2019 col freno a mano: -9,5% il giro d'affari

(Teleborsa) -sì, ma rigorosamenteallequesto il nuovo trend tra gli italiani, confermato dal fatto che il"Il dato sulle vacanze 2019 - ha sottolineato il Presidente di Federalberghi,, commentando l'indagine realizzata con il supporto tecnico dell'Istituto ACS Marketing Solutions - ci consegna un quadro molto realistico della situazione che il Paese sta vivendo:i. Inoltre, diminuiscono i vacanzieri che scelgono settembre come mese ideale per la propria vacanza principale".infatti è l, in calo rispetto al8."La performance di quest'anno non ha certo eguagliato il record del 2018 - ha proseguito- Complice è senz'altro la crisi economica, che ha spinto molti turisti a scegliere destinazioni a basso costo.ora che queste località sono considerate meno a rischio dal punto di vista della sicurezza. Ma di fronte a questa politica dei prezzi le imprese turistiche italiane non possono molto, considerando che in quei paesi vi sono sistemi di tassazione di gran lunga inferiori ai nostri. In questo contesto, inutile negarlo, a pagare il prezzo più alto