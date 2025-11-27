Madrid: scambi in positivo per Inmobiliaria Colonial

(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo immobiliare spagnolo
, che lievita dell'1,84%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell'Ibex 35
, ad evidenza del fatto che il movimento di Inmobiliaria Colonial
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le tendenza di medio periodo di Inmobiliaria Colonial
si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 5,322 Euro. Supporto stimato a 5,192. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 5,452.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)