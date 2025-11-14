Milano 13:40
43.797 -2,14%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 13:40
9.628 -1,83%
Francoforte 13:40
23.653 -1,62%

Madrid: Inmobiliaria Colonial si muove verso il basso

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: Inmobiliaria Colonial si muove verso il basso
Si muove in perdita il gruppo immobiliare spagnolo, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,28% sui valori precedenti.
Condividi
```