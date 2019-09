Leonardo, a MSPO 2019 nuovi elicotteri prodotti da PZL-Swidnik

(Teleborsa) -in corso a Kielce (Polonia) dopo i recenti successi tra cui gli ordini pere l'istituzione di, che confermano la stretta collaborazione con la Polonia e le sue forze armate.L'edizione di MSPO è l'occasione per Leonardo e il costruttore elicotteristico polaccoperche rispondono alla domanda di prodotti e sistemi di difesa all'avanguardia da parte delle forze armate polacche.In particolare, Leonardo presenterà, modello di punta delle forze armate polacche, con il, la versione più moderna de Sokol, esposto nell'area statica di Leonardo.Allo stand Leonardo (padiglione E - stand 23) sarà possibile anche ammirare, selezionato lo scorso aprile dalla marina polacca per eseguire missioni di contrasto alle minacce sottomarine e di ricerca e soccorso. PZL-Swidnik ha un ruolo significativo nella produzione di tutti gli AW101 ordinati nel mondo ed è responsabile, come prime contractor, della consegna degli elicotteri alla Polonia entro il 2022., per soddisfare un requisito delle forze armate polacche. Leonardo e PGZ hanno firmato una lettera di intenti per la futura collaborazione industriale su questo programma che può offrire all’industria polacca un'occasione unica di partecipare allo sviluppo di un nuovo elicottero e alle opportunità di export.Dotato di avanzati sistemi e sensori prodotti da Leonardo, il Solo sarà coinvolto in, previste per novembre 2019 nel Mar Mediterraneo e per agosto 2020 nel Mar Baltico nell'ambito del programma OCEAN2020.Con l’acquisto di quattro ulteriori unità a fine 2018, la, otto dei quali già operativi. La flotta dei 16 addestratori avanzati sarà aggiornata allo standard NATO STANAG 4193 Edition 3 IFF entro il 2021. Leonardo promuove anche la variante M- 346FA, un velivolo multiruolo dotato di radar (il Grifo-346) che rappresenta una soluzione tatticaIn campo spaziale, attraverso le, Leonardo fornisce al Ministero della Difesa polacco il segmento di terra per la ricezione e l'elaborazione di dati e prodotti della costellazione di