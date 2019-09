Salini Impregilo, il 4 ottobre assemblea su aumento e Progetto Italia

Salini Impregilo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha detto sì alla ricapitalizzazione e alle operazioni necessarie per il miglior raggiungimento di Progetto Italia , deliberando di sottoporre all'approvazione dell’Assemblea Straordinaria dei Soci – che sarà convocata per la data del 4 ottobre 2019 le seguenti proposte:- l’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad, con esclusione del diritto di opzione e da offrire in sottoscrizione esclusivamente ad investitori qualificati e a Salini Costruttori;- l’approvazione delle modifiche statutarie connesse e conseguenti a quanto sopra nonché le ulteriori volte a riflettere le intese fra Salini Costruttori, Salini Impregilo e CDP Equity in merito al governo societario di Salini Impregilo e protese al miglior raggiungimento degli, secondo quanto comunicato al mercato in data 2 agosto 2019 . Si rammenta in particolare, a tale proposito, l’intervenuta presentazione di un’offerta per l’ acquisizione della partecipazione di controllo in Astaldi S.p.A., a seguito della quale detta società, in data 5 agosto u.s., è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo in continuità aziendale diretta.Si segnala in ogni caso che il lancio dell’aumento di capitale avverrà, ove ne ricorrano le condizioni, nell'interesse di Salini Impregilo stessa.