Brexit, Camera respinge mozione Johnson per elezioni anticipate

(Teleborsa) -come previstola mozione presentata dal PremierHanno votato. Per legge, però, laaveva bisogno di unvale a dire dell'appoggiodiIlavevano già annunciato cheIlaveva optato perdopo che i deputati avevano approvato il disegno di legge per bloccare una Brexit senza accordo (No Deal ) nel caso in cui il Primo ministro non avesse negoziato un nuovo accordo con l'Ue entro la scadenza delIl ddl per bloccare la Brexit senza accordo andrà ora allaJeremy Corbyne dovrebbe, ha detto Johnson, dopo che i deputati hanno respinto la sua mozione. "Posso solo speculare sul motivo della sua esitazioneha aggiunto preannunciandoper superare lo