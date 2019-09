Brexit, passa mozione anti-No Deal: Johnson battuto a Westminster

(Teleborsa) -per il Premier britannico, andatodopo il via libera a unache, di fatto, è ilper fermare ill'uscita dall'. Voto finaleottenuto anche grazie al sostegno di unadiche, secondo quanto anticipano i mediaha potuto lache avevaai deputati di non approvare unIn concreto, la legge proposta dalle opposizioni concede ala possibilità di raggiungere un nuovo accordo al summit delinloIldi ieri sera ha formalmente avviato la procedura parlamentare per consentire ai ribelli di votare la legge, già a partire dafa la voce grossa ed, confermando subito laper ilfissata ad orama ormaipoche ore prima, aveva perso laalla Camera dei Comuni dopo che il deputato Phillip Lee haannunciato il passaggio ai