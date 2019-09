AIRiminum 2014, l'ad Corbucci all'assemblea Generale di UNWTO

(Teleborsa) -, è stato invitato a intervenire, in qualità di rappresentante dell'ufficio "Visit Petersburg" e dell'Aeroporto di Rimini, al, il forum internazionale organizzato in occasione dellaL'importante appuntamento si svolge nella città russa dal 9 al 13 settembre e prevede una serie di, con la presenza dei principali attori russi e importanti rappresentanti internazionali. Tre intere giornate per fare il punto sul turismo mondiale che secondo il report UNWTO ha contato 1,4 miliardi di viaggiatori nel 2018.Nell'ambito del forum Saint Petersburg Travel Hub, organizzato dal Governo di San Pietroburgo, che vede la presenza, tra gli altri, del vice presidente del governo della Federazione Russa, Olga Golodets e del governatore di San Pietroburgo Aleksandr Beglov, Leonardo Corbucci interverrà come relatore internazionale nella sessione dal titoloche avrà luogo a partire dalle ore 15.00 di giovedì 12 settembre e che vedrà partecipi i seguenti relatori.L'intervento intendeL'obiettivo principale del progetto perseguito congiuntamente dal Comitato per lo Sviluppo Turistico di San Pietroburgo, Northern Capital Gateway (NCG) società di gestione dell'aeroporto di San Pietroburgo e da AIRiminum è di, verso San Pietroburgo anche nei periodi invernali per poi far proseguire i flussi turistici asiatici verso l'Italia e verso l'Europa tramite i collegamenti con Rimini.