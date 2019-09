Ground Zero, l'America si stringe nel ricordo delle vittime dell'11 settembre

(Teleborsa) - «We will never forget 9.11.01», non dimenticheremo mai. È iniziata così, con un tweet delha aperto un'insanabile ferita nel cuore degli Stati Uniti. A partire dalle 8.25 ora di New York (le 14. 25 in Italia) una folla composta dai parenti delleha iniziato a radunarsi intorno adove tra la commozione è iniziata la lettura della lunga lista di nomi. Il ricordo verrà interrotto da quattro momenti di silenzio, due negli istanti in cui gli aerei hanno colpito le Torri Gemelle e due quando gli edifici sono crollati. Al tramonto, anche quest'anno, sarà il momento del Tribute in Light con due fasci di luce che proietteranno verso il cielo la forma delle Twin Towers.Oltre a coloro che hanno perso a vita nel crollo delle torri,A loro verranno dedicati sei monoliti con la scritta: "A coloro le cui azioni nei tempi di bisogno portarono a malattie, ferite e morti".Ad oggi,. Il fondo è stato creato nel 2001 ed ha operato fino al 2004.Se a livello umano il costo degli attentati dell'11 settembre è incalcolabile a livello economico l'impatto immediato e a lungo termine della tragedia è stato, altresì, notevole. Mentre lail New York Times ha stimato ilDi questisono stati investiti inmentre. Nei costi della tragedia i sostenitori dellainseriscono leUna stima più dettagliata è contenuta in unattraverso ilsono stati erogati; sono stimati in; è diil costo del lavoro straordinario sostenuto dalla città di New York perè pari alatra il 2001 e il 2002 (l'American Airlines e la United Airlines, le due compagnie colpite e dirottate dagli attentatori hanno bruciato più o meno il 40% ciascuna in Borsa) mentre dopo gli attacchi il governo degli Stati Uniti ha erogatInfine perSulnel primo giorno di trading dopo gli attacchi ile lementre quelle dell'Tra i settori più colpiti figura senza dubbio ille cui perdite sono risultate 1,5 volte più imponenti rispetto a quelle dell'Uragano Andrew.Per quanto riguarda lein seguito all'11 settembre,