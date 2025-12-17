Ariston Group acquisisce il 100% di Riello, enterprise value di 289 milioni

Ariston Group

(Teleborsa) -, operatore globale nelle soluzioni sostenibili per il comfort climatico e il riscaldamento dell’acqua, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo con società controllate da Carrier Global Corporation per l’delle azioni e dei diritti di voto di(“Riello”).Fondata nel 1922 a Legnago, in Veneto, Riello è un operatore nei settori del comfort climatico e delle combustion technologies. Per il 2025, i Ricavi netti del Gruppo Riello sono attesi pari a circa 400 milioni di euro con un EBITDA rettificato pari a circa 35 milioni.L’, suddivise tra soluzioni per il. Il business deldel business di Riello. Nel suo mercato principale, l’Italia, l’azienda è nota per il modello diretto verso gli installatori con il marchio Riello. Il marchio Beretta completa l’offerta, servendo i clienti residenziali tramite il classico modello a tre livelli di grossisti e installatori. Al di fuori dell’Italia, Riello opera a livello internazionale, con una presenza significativa in Nord America, Regno Unito, alcuni paesi europei selezionati e Cina.Ildel business di Riello è rappresentato dalla divisione, rinomata per bruciatori e sistemi di combustione affidabili utilizzati nel riscaldamento residenziale e commerciale, nonché nei processi industriali in Europa, Nord America e Cina., inclusi gli stabilimenti produttivi di Legnago e Volpago (Veneto, Italia), Torun (Polonia), Shanghai (Cina), il sito di assemblaggio e testing di Mississauga (Ontario, Canada) e i centri R&D di Lecco (Lombardia, Italia) e Angiari (Veneto, Italia). Circa 1.150 dipendenti Riello entreranno a far parte di Ariston Group, con circa la metà basata in Italia.I marchi Riello e Beretta continueranno a operare in Italia e nei mercati internazionali,, le rispettive strategie di go-to-market e le linee di prodotto.L’operazione consente di generare molteplicitecnologiche, ottimizzazioni negli approvvigionamenti e nella logistica, e ad un portafoglio di prodotti complementare. Complessivamente, le, nel quarto anno dal closing.Le parti hanno concordato un, su base cash and debt-free, pari a circa 5x EV / EBITDA adjusted 2026, includendo la stima delle sinergie a regime.L’operazione è attesa generare un, con un incremento high-teens nel 2026, includendo la stima delle sinergie a regime.L’acquisizione sarà finanziata con fondi propri di Ariston Group, con pagamento previsto al completamento dell’operazione.Post-acquisizione il rapporto di indebitamento NFP/EBITDA è atteso inferiore a 2.5x.Il completamento dell’operazione resta soggetto alle consuete condizioni di closing ed è previsto