Technogym, Equita consiglia "buy" dopo i conti semestrali. Titolo brilla

leader mondiale nel settore delle soluzioni fitness e wellness

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 5,82% sui valori precedenti.La società attiva nel settore degli smart equipment, service e digital per il fitness, lo sport e health e, nel più ampio settore del wellness, ha annunciato ieri di aver chiuso i primi sei mesi del 2019 con utili e ricavi in crescita. Oggi, gli analisti dell'ufficio studi di Equita sim ha migliorato iled innalzato il target price a 12 euro.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 9,82 Euro. Supporto a 9,36. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 10,28.