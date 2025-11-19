Technoprobe, downgrade di Equita a Hold dopo il forte rally

(Teleborsa) - Equita
ha incrementato a 12,5 euro
per azione (dai precedenti 11 euro) il target price
su Technoprobe
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione delle Probe Card utilizzate per il test dei semiconduttori, abbassando la raccomandazione
sul titolo a "Hold
" da "Buy". Gli analisti ritengono "opportuno prendere una pausa" dopo la forte performance (+100% YTD e +30% post-3Q) e con il titolo a 26x-21x EV/EBITDA 2026-27.
Dopo aver già alzato il target price
dopo i risultati trimestrali
, gli analisti hanno aggiunto ora un ulteriore contributo per incorporare un upside più significativo nel medio termine legato al mercato HBM
(prima qualifica annunciata settimana scorsa, circa 10 milioni di euro di fatturato attesi dal management nel 2026 ed esiti delle altre qualifiche attesi nel primo semestre 2026).
"Ai livelli attuali, il titolo tratta a 26x-21x EV/EBITDA 2026-27 e 48x-37x P/E ex-cash 2026-27, multipli che a nostro avviso ora incorporano i messaggi positivi sull'outlook di medio periodo
, inclusa la maggiore contribuzione da HBM e un solido avvio del 2026 - si legge nella ricerca - Rispetto agli altri player del testing (che hanno consegnato anch'essi rialzi significative di stime e ottima reazione dei titoli ai risultati 3Q, ma con una parziale correzione negli ultimi giorni), Technoprobe tratta ora a premio su FormFactor
(EV/EBITDA 2026 26x vs 22x) che riteniamo giustificato dal momentum più forte e da margini strutturalmente più elevati, a sconto su Advantest (26x vs 32x, ma con Advantest che ha un EBITDA margin al 47%) e ha chiuso il gap di valutazione con Teradyne
(entrambe a 26x), che presenta un profilo di margini e crescita simile a Technoprobe, seppur con maggiore liquidità".