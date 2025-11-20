CIR, Equita alza target price dopo nuovo passo verso trasformazione in società healthcare

(Teleborsa) - Equita
ha aumentato a 0,92 euro
per azione (+5%) il target price
su CIR
, società quotata su Euronext Milan che fa capo alla famiglia De Benedetti, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo l'accordo vincolante con F2i per rilevare il 40,23% di KOS, salendo al 100%, pagando 220 milioni di euro previa distribuzione di un dividendo di 24,9 milioni di euro (di cui 10 milioni di euro per F2i).
"Si tratta di un ulteriore passo verso la trasformazione da holding company a pura società di residenze per anziani
di cui parliamo dal 2020 (processo poi ritardato per la crisi del COVID)", commentano gli analisti.
Di fatto, il peso: di KOS sul NAV sale da circa il 37% al 59%; del cash sul NAV scende da circa il 36 al 15%. "Per completare la trasformazione, restiamo dell'idea che anche il restante business di Sogefi nel medio termine possa essere venduto
una volta rilanciato definitivamente il business delle sospensioni per permettere la giusta valorizzazione (alla luce della cessione della divisione dei filtri avvenuta nel 2024) - viene osservato - ai prezzi di mercato la partecipazione del 59,6% di Sogefi rappresenta il 24% del NAV".CIR rimane con oltre 140 milioni di euro di cassa netta
che, oltre a continuare il buy-back: non viene escluso possa essere usata per tornare a pagare un dividendo, anche se non ci sono indicazioni al riguardo; potrebbe essere utilizzata per aumenti di capitale di KOS per finanziare nuove acquisizioni (oltre all'attuale flessibilità finanziaria di KOS standalone che viene stimata in oltre 0,1 miliardi).