Coima Res riceve EPRA Gold Award per relazione finanziaria e rapporto sostenibilità

Coima Res

(Teleborsa) - Per la terza volta consecutivaha ricevuto il "Gold Award" dalla European Public Real Estate Association (EPRA) per la relazione finanziaria annuale ed il rapporto di sostenibilità relativi all'anno 2018.Le raccomandazioni dell'EPRA sono gli standard più comunemente adottati nel settore immobiliare europeo quotato in termini di trasparenza, comparabilità e rendicontazione dei principali indicatori di performance aziendale e relativi alla sostenibilità.Sin dalla sua IPO nel 2016, Coima Res ha rispettato le Best Practices Recommendations dell'associazione ed ha continuato a migliorare la qualità della disclosure sia finanziaria che quella relativa alla sostenibilità a beneficio degli investitori, della comunità finanziaria in senso più ampio ed a beneficio di tutti i suoi stakeholder.