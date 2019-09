Amazon, la controllata Whole Foods Market cambia requisiti per assistenza sanitaria

Amazon

(Teleborsa) -La catena di supermercati, di proprietà di, hache dal prossimo anno potrebbero lasciare senza copertura fino a 1.900 lavoratori a tempo parziale.A partireinfatti,del marchio, che ora hanno un requisito di ammissibilità di 20 ore,Il cambiamento, spiega in una dichiarazione Whole Foods, interesserà poco meno del 2% della forza lavoro della catena."Stiamo fornendo ai membri del team le risorse per trovare opzioni di copertura sanitaria alternative o per esplorare posizioni idonee a tempo pieno e idonee all'assistenza sanitaria a partire da 30 ore settimanali., incluso uno sconto del 20% nei negozi ", ha detto un portavoce dell'azienda.È l'ultimo cambiamento nella catena di negozi di alimentari da quando Amazon lo ha acquistato nel 2017 per aumentare la sua quota del mercato del Food e dare una grande spinta nel commercio al dettaglio.La notizia è stata segnalata per la prima volta da Business Insider.. Il colosso di Jeff Bezos, sempre nell'ambito lavorativo, ha anche annunciato la scorsa settimana che stavaAl momento il titolo di Amazon segna a Wall Street un rosso dello 0,24%