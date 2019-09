Tempi lunghi per il dossier Alitalia

(Teleborsa) - Ilsarà ripreso a breve dal neo Ministro dell’economia,, il quale disporrà di una cartina di tornasole sullo stato dell’arte dopo la riunione del 18 settembre che sarà presieduta dal collega di Governoal Ministero dello Sviluppo Economico. Incontri che vedranno presenti i dicasteri delle infrastrutture e dei Trasporti e del Lavoro, i tre Commissari straordinari della compagnia aerea, i rappresentanti sindacati e le associazioni professionali. "Colloqui" che riguarderanno naturalmente, aziende che costituiscono in ogni caso la spina dorsale della futura Newco,. Sul tavolo della riunione del 18 si discuterà della, in scadenza il 23 settembre, e che riguarda 830 dipendenti. Un numero, a quanto sembra,. Il che riflette le, a dispetto del continuo miglioramento del livello di apprezzamento dei servizi di volo.Un tema che rappresentae chiama in causa il partner industriale. Lesono gli argomenti del confronto con il vettore americano,che hanno segnato la forte ripresa di Alitalia.ad eccezione dell'Antartide, dove peraltro non è presente con propri voli regolari alcun vettore.rispetto al consorzio dei cieliche raggruppa. Una barriera a difesa degli interessi di questi tre vettori,, sempre che insieme a prevedibili sacrifici non si pretendano pesanti rinunce.