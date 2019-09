Porti, tre proposte di legge del Cnel per riordino e semplificazione logistica

(Teleborsa) - Annunciate in Aula alla Camera leattualmente frammentata. Nel dettaglio si tratta diI tre disegni di legge – fa sapere il Cnel – "rappresentano il risultato finale di un lungo ciclo di audizioni svolte a Villa Lubin sucon. L'obiettivo – continua la nota – è quello diche determinano l'appesantimento operativo della supply chain italiana ed eliminare i colli di bottiglia in tutto il processo operativo dall'arrivo-partenza della merce fin dal ritiro-consegna, focalizzando l'attenzione sui flussi di import-export che sono quelli oggi maggiormente problematici nella competizione internazionale".Secondo i dati diffusi dal CnelPer il Consiglio "si tratta di un gap che penalizza gli operatori nazionali nel confronto con i competitors esteri" dal momento che"Queste proposte di legge sono il frutto di un intenso confronto con Amministrazioni, associazioni di categoria e sindacati del settore. Il risultato, come già annunciato al neo Ministro Paola De Micheli, è un sistema coordinato e di interventi tesi a semplificare il quadro normativo per sostenere il settore della logistica delle merci italiano nella competizione con gli altri Paesi europei" ha dichiarato il"Le istanze primarie del mondo imprenditoriale rappresentato da Confetra riguardano l'eliminazione dei colli di bottiglia prodotti dalla burocrazia che oggi pesano sugli operatori e li rendono meno competitivi rispetto ai partner internazionali: il lavoro svolto dal Cnel centra il bersaglio. Ora è necessario che il Parlamento sia celere e determinato nel perseguire l'obiettivo", ha affermato