Mediaset, Sala: risultati pubblicitari positivi a luglio, agosto e settembre

Mediaset

(Teleborsa) -. A commento dei dati Nielsen sui primi sette mesi 2019 usciti oggi, l'Amministratore Delegato di Publitaliasottolinea il buon andamento della raccolta pubblicitaria del Biscione del trimestre luglio-agosto-settembre che si traduce in risultati superiori alle stime aziendali di inizio anno che migliorano il conto economico della società:«Il buon andamento Mediaset è dimostrato da quattro fatti incontrovertibili:1) Il mese di Luglio è stato positivo sia nei confronti del 2018 (la raccolta Mediaset cresce del +0,6% al netto dei Mondiali), sia verso il 2017 (confronto più omogeneo essendo un anno senza eventi sportivi) dove addirittura cresciamo del +7,5% in controtendenza rispetto al resto dei competitor TV.2) Il mese di Agosto è il primo che non deve scontare discontinuità legate al calcio e registra un brillante +5,2%, in un mese che stimiamo ancora difficile per il mercato.3) Il mese di Settembre chiuderà con segno positivo grazie anche alla forza della nostra offerta Tv d'autunno: fin dalla prima settimana del mese stiamo registrando un dato progressivo di raccolta sempre migliore.4) Champions League sold out. Grazie all'offerta di vendita a pacchetto, replicando l'approccio di successo già realizzato col Mondiale, gli spazi pubblicitari sono stati tutti venduti fino a dicembre».«Siamo positivi», continua Stefano Sala, «anche per il proseguo di stagione. L'esclusiva free del grande calcio europeo è solo il fiore all'occhiello di un palinsesto sempre acceso: nella settimana in corso (15-21 settembre) lanciamo su Canale 5 la nuova formula ?7 su 7?, sette serate consecutive di contenuti di qualità top ed esclusivi. Molto bene anche l'offerta delle due altre reti generaliste Mediaset - conclude Sala - il riposizionamento di Retequattro è decisamente piaciuto al mercato e Italia 1 sta riconfermando la sua forza sui target più giovani e pregiati».