Usa, vendita di case esistenti ottobre +1,2% su mese

Economia, Macroeconomia
(Teleborsa) - Segnali positivi giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti hanno registrato a ottobre 2025 un aumento dell'1,2% su base mensile. È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il +1,3% riportato a settembre (rivisto da +1,5%).

Sono state vendute 4,10 milioni di abitazioni rispetto ai 4,05 milioni di settembre e rispetto alle 4,08 milioni attese. Su base annua, le vendite sono aumentate dell'1,7%.

(Foto: by Lucas Sankey on Unsplash)
