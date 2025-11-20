Usa, vendita di case esistenti ottobre +1,2% su mese

(Teleborsa) - Segnali positivi giungono dal mercato immobiliare statunitense. Le vendite di case esistenti negli Stati Uniti
hanno registrato a ottobre 2025 un aumento dell'1,2% su base mensile
. È quanto comunicato dall'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari (NAR), dopo il +1,3% riportato a settembre (rivisto da +1,5%).
Sono state vendute 4,10 milioni di abitazioni
rispetto ai 4,05 milioni di settembre e rispetto alle 4,08 milioni attese. Su base annua, le vendite sono aumentate dell'1,7%.