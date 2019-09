Moody's, riforme perdono slancio in Europa e gettano ombre su futuro

(Teleborsa) -avverte chee "minano le prospettive di crescita a lungo termine di molti paesi dell'UE in una fase caratterizzata dae pressioni derivanti dall'".E' quanto emerge da una analisi dell'agenzia di rating statunitense, che evidenzia come l'rappresenticreditizio per i Paesi europei. Infatti, in moltissimi casi, una crescita lenta ostacolerà gli sforzi dei governi europei di. In aggiunta, le pressioni demografiche implicano che perfino previsioni di crescita relativamente modeste verranno a dipendere fortemente dai, ha affermato, Senior Vice President di Moody's e coautore del rapporto. "Non è affatto certo che i previsti miglioramenti della produttività si concretizzeranno effettivamente". "Di fronte a livelli spesso elevati di indebitamento pubblico e invecchiamento della popolazione - avverte - il futurodei Paesi europeiin parte lenel breve termine".Moody's conclude che mentre i paesi nordici ed il Regno Unito non hanno esigenze di riforma del mercato del lavoro viste le riforme attuate decenni fa, isono moltononostante le azioni intraprese durante la crisi dell'area dell'euro crisi del debito sovrano.