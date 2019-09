Alstom promuove la settimana europea della mobilità sostenibile

(Teleborsa) -Il gruppo industriale francese, che opera nel settore della costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie,Ieri ad esempio, con una giornata dedicata, tutti i siti hanno lanciato le loro attività per coinvolgere le persone di Alstom e sensibilizzarle sulla necessità di agire in prima persona., premiando con un viaggio in treno i selfie scattati nel tragitto per e dal lavoro. Inoltre, i siti hanno organizzato iniziative locali. Ad esempio, a Firenze e Bologna si terranno dei seminari sull'ecodesign.come Aptis, il bus elettrico al 100%, il Coradia iLint, il primo treno ad idrogeno del mondo, già in servizio commerciale in Germania, HealthHub, un servizio di manutenzione predittiva, che utilizza l'analisi dei dati per prevedere la durata in vita rimanente dei treni, delle infrastrutture e delle apparecchiature di segnalamento. Un altro esempio di tecnologia innovativa sotto il solco della sostenibilità è anche Hesop, una sottostazione elettrica reversibile avanzata, che fornisce tensione di trazione a una rete e recupera energia di frenata dai veicoli.che nel suo nuovo piano strategico, si pone come obiettivo quello di diventare leader nella mobilità verde, grazie ad innovazioni tecnologiche in grado di anticipare la mobilità del futuro.A Parigi il titolo segna un rialzo dell'1%.