Asset finanziari in calo nel 2018

(Teleborsa) -, cosa che non era accaduta neanche al culmine della crisi finanziaria nel 2008.È quanto emerge dalla decima edizione del, il rapporto globale sulla ricchezza finanziaria dei privati, che mette sotto la lente asset e indebitamento delle famiglie in più di 50 paesi nel mondo.Nel dettaglio,, rimanendo pressoché invariati a 172,5 trilioni di euro. Innel ranking mondiale.In calo anche la Francia (-0,8%), la Spagna (-1,6%) e la Grecia (-7,2% ); in positivo la Gran Bretagna (1,0%), la Germania (2,2%) e la Norvegia (2,8%).Le, secondo il report, sono diverse, a partire dall'escalation del, lae le crescenti. Ci sono però anche l'inasprimento delle condizioni monetarie e l'annunciata normalizzazione delle politiche monetarie che hanno portato i mercati azionari a reagire di conseguenza:circa nel 2018, portando un impatto diretto sulla crescita degli asset finanziari delle famiglie.. L'aumento del flusso di fondi, tuttavia, è stato trainato esclusivamente dalle f, che - grazie alla riforma fiscale attuata negli Usa - hanno aumentato i loro nuovi risparmi di ben il 46%; i due terzi di tutti i risparmi nei paesi industrializzati hanno quindi origine negli Stati Uniti.Il report sui nuovi risparmi nel 2018 rivela che i risparmiatori sembrano avera fronte di un livello superiore al 50% prima e immediatamente dopo la crisi.E mentre le famiglie statunitensi hanno aumentato la loro domanda di titoli, in tutti gli altri paesi le famiglie hanno preferito i depositi bancari (e venduto titoli). Nell'Europa occidentale, ad esempio, due terzi dei nuovi risparmi sono finiti nelle casse delle banche; in tutto il mondo, i depositi bancari sono rimasti la destinazione preferita per i nuovi risparmi, per l'ottavo anno consecutivo.però cara ai risparmiatori:Per quanto riguarda l'gli, il calo maggiore dall'inizio della crisi finanziaria. Con asset finanziari netti pro-capite pari a 53.140 euro, l. Al vertice, gli Stati Uniti hanno nuovamente sostituito la Svizzera, non da ultimo grazie al dollaro forte.Inquali la Grecia (-10 posizioni), la Francia (-5) e il Belgio (-4) che sono peggiorati dall'inizio del secolo. I vincitori, all'opposto, comprendono prima di tutto(+13 posti in classifica) e(+10), nonché la Svezia (+6), l'Australia e la Corea del Sud (+5).: alla fine del 2018, circa 1.040 milioni di persone appartenevano a questa categoria, più' o meno lo stesso numero di persone di un anno prima. Considerando le risorse in calo in Cina, non è sorprendente perché, sinora, l'emergere della nuova classe media globale era principalmente un fenomeno cinese: quasi la metà di loro parla cinese, così come il 25% della classe superiore per ricchezza.