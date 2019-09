Tavolo al Mise per la Ferriera di Trieste

(Teleborsa) - Il, ha presieduto oggi al Dicastero di via Veneto il, appartenente al gruppo, per discutere del futuro del sito produttivo, nell'ambito di un percorso che dovrà, salvaguardando l'occupazione dei lavoratori e tutelando il territorio. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero dell'Ambiente, la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune e l'Autorità portuale di Trieste, l'azienda e i sindacati.Nel suo intervento di apertura il Ministro Patuanelli ha dichiarato: "E' importante che ilsulla Ferriera proceda in manieraall'interno di un percorso istituzionalenel quale ilper verificare ledello stabilimento e del territorio di Trieste. Il percorso dovrà viaggiare su tre binari principali:, sviluppo della".L'ha confermato la volontà di proseguire il suo, iniziato nel 2014 quando è diventata proprietaria della Ferriera, garantendo la. Arvedi ha quindi manifestato la propria disponibilità a confrontarsi con tutte le parti in maniera costruttiva, impegnandosi a presentare nelle prossime riunioni ilhanno accolto positivamente il percorso proposto dal Ministro e hanno chiesto che ildegli impegni che verranno presi con il gruppo Arvedi.Al termine dell'incontro ilha espresso il suo apprezzamento per la disponibilità al confronto manifestata da tutte le parti presenti e ha auspicato che il percorso avviato oggi porti ale questioni finora irrisolte riguardanti il sito siderurgico di Trieste, sia sul fronte ambientale che industriale e occupazionale. A tal riguardo, il Ministro ha annunciato laper la prossima settimana deldell'accordo di programma sottoscritto nel 2014 da azienda e istituzioni, per verificare e rinnovare gli impegni presi a tutela dell'ambiente e dei lavoratori. Ladel tavolo convocato al MiSE si terrà nel mese diper discutere delpresentato da Arvedi.