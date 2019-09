Accenture conferma primo posto nel Diversity & Inclusion Index

Accenture

(Teleborsa) - Per il secondo anno consecutivo,si è classificata al primo posto nel, che identifica le 100 aziende quotate in borsa con i luoghi di lavoro più inclusivi, sulla base dei fattori ambientali, sociali e di governance () individuati da Refinitiv. Questo è il quarto anno che Accenture è presente nell'Indice."Costruire una cultura delle pari opportunità in cui tutti possono prosperare, è l'elemento che ci contraddistingue come azienda", ha dichiarato, amministratore delegato di Accenture Global."Il nostro costante impegno per sostenere una cultura della parità sul luogo di lavoro non è mai stato così importante", ha dichiarato, Chief Leadership e Responsabile Risorse Umane di Accenture a livello mondiale.