Al via la prima finale di mobile gaming in 5G con Vodafone ed ESL

(Teleborsa) -, la più importante società di eSport al mondo, annunciano il, la manifestazione di gaming più popolare in Italia. Gli appassionati di eSport potranno provare grandi emozioni grazie agli eventi che animerannoIn primo piano lenazionali dell'e la prima finale live su rete 5G del campionatoL', che testimonia la passione crescente per gli eSport in Italia, si concluderà con, che si sfideranno per l’ambito titolo nelle competizioni in gara quest'anno (Counter Strike: Global Offensive, League of Legends e Clash Royale).La novità della stagione però è rappresentata dalladel Vodafone 5G ESL Mobile Open, powered by Huawei Mate 20X 5G – co-engineered with Leica, prima edizione di un torneo internazionale diche ha riscosso un grande successo con circa. I concorrenti si sfideranno aAsphalt 9: Legends e Playerunknown's Battlegrounds Mobile (PUBG).Il palco della ESL Vodafone Arena ospiterà poi la, il primo torneo italiano di eSport dedicato a Gran Turismo Sport, cui prenderanno parte iche avranno realizzato inelle diverseL’ESL Arena ospiterà inoltre il coinvolgente, che vedrà sfidarsi il fenomeno nazionalee una delle stelle del panorama internazionale,Al, gli appassionati potranno anchela straordinaria performance deldi Vodafone, sfidandosi ad Asphalt9: Legends, e vivere un’esperienza unica con la, un simulatore che permette di provare la sensazione di volo in un ambiente virtuale. Sarà possibile farsi fotografare sul podio dei campioni grazie all’e, ancora, vivere un’esperienza immersiva di gioco con i titoli più conosciuti, utilizzando i più recenti prodotti e il meglio della tecnologia di HP per il gaming, presso le– partner tecnologico della ESL Vodafone Arena.