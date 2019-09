Fondazione Open, indagato a Firenze l'ex presidente Alberto Bianchi

(Teleborsa) - È stato indagato dalla procura di Firenze per",. Pistoiese d'origine, fiorentino d'adozione, 65 anni, l'avvocato Bianchi in passato è statooltre cheLeopolde comprese, fornendo contributo finanziario, organizzativo e di idee.Lo studio di Bianchi a Firenze, da quanto si è appreso, è stato anche perquisito ieri alla presenza del, il magistrato titolare dell'inchiesta condotta dalla guardia di finanza."L'avvocato Alberto Bianchi è indagato per unaqual è il traffico di influenze per prestazioni professionali a mio avviso perfettamente legittime – commenta il suo legale,–. L'avvocato ha messo a disposizione degli inquirenti la documentazione richiesta nella convinzione di poter chiarire al più presto questa vicenda che lo sta profondamente amareggiando".