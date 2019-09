Visco: questione lavoro sia centrale, accelerare investimenti per rilancio

(Teleborsa) - Per l'Italiaperchè "direttamente sulla. Questo il monito lanciato a gran voce dal Governatore della Banca d'Italia,, secondo il quale il lavoro "è una questione che non è importante solo sul piano, ma è cruciale per l'integrazione sociale, la convivenza civile, la stessa identità personale".Per superare in modo stabile e duraturo le secche diservono riforme "in. E serve un rilancio degli"Un più elevato tasso di partecipazione al mercato del lavoro, un, misure di contrasto alla disoccupazione e una più robusta dinamica della produttività - ha spiegato ancoranel corso della sua lezione all'Università di Ancona in occasione del centenario della nascita del professor, - sono fattori fondamentali per mitigare gli effetti negativi dellein Italia, ricordando comePoi l'invito a mettere da parte quella che definisce lacomeconcentrandosi suche metta insottolineando che "per rimuovere gli ostacoli che frenano l'attività produttiva e l'imprenditorialità degli italiani occorre unche intervenga sia sul lato