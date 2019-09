Alerion, si aggiudica impianto eolico nel Comune di Regalbuto (EN)

Alerion Clean Power

(Teleborsa) -è risultata aggiudicataria di una procedura competitiva concernente lache detiene un impianto eolico operativo in Sicilia, nel Comune di Regalbuto (EN)L'impianto eolico ha avuto nel corso del 2018 una produzione di circa 60 milioni di KWh, corrispondente al fabbisogno annuo di circa 22.000 famiglie.(Enterprise Value), considerando un indebitamento finanziario netto di circa Euro 29,4 milioni.Subordinatamente al verificarsi di talune condizioni sospensive tra cui l’assenso delle banche finanziatrici,Con il perfezionamento dell’acquisto del parco eolico di Regalbuto, Alerion raggiungerà una potenza installata lorda pari a 564 MW, quasi completando il programma di attuazione del Piano Industriale 2019-2021 che, come comunicato in data 15 novembre 2018, prevede per la fine del 2021 il raggiungimento di una potenza installata lorda complessiva del Gruppo di circa 592 MW.