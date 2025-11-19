Piazza Affari: brillante l'andamento di Alerion Clean Power

società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili

FTSE Italia Mid Cap

Alerion Clean Power

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Bene la, con un rialzo del 2,09%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il quadro tecnico disegnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 18,27 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 18,65. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 18,01.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)