Piazza Affari: brillante l'andamento di Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Bene la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, con un rialzo del 2,09%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Alerion Clean Power rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di Alerion Clean Power segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 18,27 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 18,65. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 18,01.

