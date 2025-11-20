Piazza Affari: scambi al rialzo per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, con una variazione percentuale del 3,56%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Alerion Clean Power
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,46%, rispetto a -0,77% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Alerion Clean Power
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 19,03 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 19,25. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 18,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)