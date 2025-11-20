Milano 10:10
43.059 +0,96%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 10:10
9.568 +0,63%
Francoforte 10:10
23.406 +1,05%

Piazza Affari: scambi al rialzo per Alerion Clean Power

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scambi al rialzo per Alerion Clean Power
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, con una variazione percentuale del 3,56%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Alerion Clean Power mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,46%, rispetto a -0,77% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Alerion Clean Power, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 19,03 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 19,25. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 18,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```