Alitalia, Ministero: "Proroga fino al 31 dicembre"

(Teleborsa) - Al termine di un vertice tra ministero del Lavoro, azienda e sindacati è stato raggiunto l'accordo sulla, prorogata fino al 31 dicembre 2019 con un numero, sospesi fino a un massimo di zero ore "di, die di".È quanto specifica ladopo l'incontro sull'ex compagnia di bandiera. Per quanto riguarda i versanti finanziari e l'operatività in senso stretto - si legge ancora nella nota laa contemperare le esigenze, da un lato, die, dall'altro, di, tenuto conto dei riflessi stagionali tipici del trasporto aereo".Alitalia si è impegnata - conclude la nota - "adal programma di Cigs al fine di favorire lanel ciclo produttivo".. La proroga "avrà durata di tre mesi,", scrivono in una nota unitaria Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti .L'anticipo "è statodel trasporto in scadenza il prossimo dicembre e per la necessità di conoscere gli intendimenti sul piano industriale".L'esito del confronto - prosegue la nota - ha consentito di, rispetto a quelle previste dal precedente accordo di ottobre dell'anno scorso, prima della stagione invernale."Ora il Governo - concludono i sindacati - deve fare la propria parte, assumendosi le responsabilità con unche consenta la piena occupazione e l'avvio del confronto sul rinnovo del contratto nazionale sezione vettori".