Eurozona vicina allo stallo, peggiora settore manifatturiero

(Teleborsa) - L'economia dell'Eurozona si è avvicinata a livelli di stagnazione alla fine del terzo trimestre, con il più rapido crollo della domanda di beni e servizi in oltre sei anni., che ha indicato la più forte flessione della produzione dal 2012,Nel frattempo,e la fiducia sulle prospettive future è rimasta ai livelli più bassi in sette anni.Secondo la stima dei dati flash, l’, da 51,9 punti di agosto è sceso a settembre a 50,4 indicando la. Il peggioramento è stato causato dal primo crollo dei nuovi ordini di beni e servizi da gennaio scorso, segnando la contrazione più netta da giugno 2013.L’indagine ha messo in risalto le attuali preoccupazioni in merito allee alle ansie geopolitiche, soprattuttoesasperando i timori di une delle condizioni future della domanda, sia a livello nazionale che globale.A livello nazionale, inla produzione ha indicato laed al tasso più netto da ottobre 2012. In, visto che gli ordini esteri sono tornati a peggiorare, i livelli di crescita della produzione e dei nuovi ordini sono scesi ai. Anche nel resto dell'Eurozona la crescita si è indebolita, segnando i minimi da novembre 2013.I dati dell’indagine indicano che, con un indebolimento verso la fine del trimestre., soffrendo la contrazione maggiore dal 2012. Detto ciò, la tendenza che desta ulteriori preoccupazioni è l’allargamento del malessere al settore dei servizi, il cui tasso di crescita è rallentato segnando uno dei valori più deboli dal 2014 - commenta- secondo il quale con dati come questi "aumenteranno le pressioni sulla BCE per aggiungere ulteriori stimoli a quelli appena varati".